Толстая (Коцебу) Нина Александровна 15.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Коцебу) Нина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.02.1907, Петергоф, Петергофский уезд

умерла 18.12.1983, город Сан Шерон де Шаи, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика

Отец
Коцебу Александр Павлович18.01.1876 г.р.
Мать
Коцебу (Толстая) Надежда Сергеевна16.08.1882 г.р.
Супруги
Толстой Иван Михайлович10.12.1901 г.р.
Дети
Толстой Илья Иванович20.09.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907

Отец: Коцебу Александр Павлович

Мать: Коцебу (Толстая) Надежда Сергеевна

Петергоф, Петергофский уезд

Бракосочетание
С 19.02.1925 по 24.03.1932

Муж: Толстой Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1926

Сын: Толстой Илья Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Михайлович

город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика

Смерть
18.12.1983
город Сан Шерон де Шаи, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика

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