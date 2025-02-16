Толстая (Коцебу) Нина Александровна
женский, родилась 15.02.1907, Петергоф, Петергофский уезд
умерла 18.12.1983, город Сан Шерон де Шаи, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика
ОтецКоцебу Александр Павлович18.01.1876 г.р.
МатьКоцебу (Толстая) Надежда Сергеевна16.08.1882 г.р.
Супруги
Толстой Иван Михайлович10.12.1901 г.р.
Дети
Толстой Илья Иванович20.09.1926 г.р.
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Место
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Рождение
15.02.1907
Петергоф, Петергофский уезд
Бракосочетание
С 19.02.1925 по 24.03.1932
Рождение ребёнка
20.09.1926
Отец ребёнка: Толстой Иван Михайлович
город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика
Смерть
18.12.1983
город Сан Шерон де Шаи, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика