Толстой Илья Иванович 20.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Илья Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.09.1926, город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика

Мать
Толстая (Коцебу) Нина Александровна15.02.1907 г.р.
Отец
Толстой Иван Михайлович10.12.1901 г.р.
Супруги
Лешанет Сесиль28.06.1930 г.р.
Дети
Оттино (Толстая) Варвара Ильинична26.07.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926

Отец: Толстой Иван Михайлович

Мать: Толстая (Коцебу) Нина Александровна

город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешанет Сесиль

Рождение ребёнка
26.07.1956

Дочь: Оттино (Толстая) Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Лешанет Сесиль

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