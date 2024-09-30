Толстой Илья Иванович
мужской, родился 20.09.1926, город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика
МатьТолстая (Коцебу) Нина Александровна15.02.1907 г.р.
ОтецТолстой Иван Михайлович10.12.1901 г.р.
Супруги
Лешанет Сесиль28.06.1930 г.р.
Дети
Оттино (Толстая) Варвара Ильинична26.07.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926
город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешанет Сесиль
Рождение ребёнка
26.07.1956
Дочь: Оттино (Толстая) Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Лешанет Сесиль