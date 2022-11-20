Голицына (Беляева) Доротея 15.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Беляева) Доротея

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.11.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 24.08.1962, г. Вашингтон, США

Супруги
Голицын Николай Васильевич14.03.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
27.03.1950

Муж: Голицын Николай Васильевич

г. Женева, Швейцарская Конфедерация

Смерть
24.08.1962
г. Вашингтон, США

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