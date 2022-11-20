Голицына (Беляева) Доротея
женский, родилась 15.11.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 24.08.1962, г. Вашингтон, США
Супруги
Голицын Николай Васильевич14.03.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.03.1950
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Смерть
24.08.1962
г. Вашингтон, США