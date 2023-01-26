село Гремячье, село Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Гремячье

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Материалы по учету и оценке имущества б. хозяйства Пареного и передаче его в арендное пользование гражданам с. Гремячье Гремяченской волости Воронежского уезда. 1924–1927 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Сергейизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведениеРевизские сказки, списки 1918 года.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
253Гремячье (Гремячее), с. каз.при р. Доне.343430172139Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Гремяченская волость
14. Гремячье Первое, Второе и Третье (Алисово), села бывшие владельческие и государственные, при реке Доне, дворов 343, жителей 2576, волостное правление (уездный город в Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Гремяченская волость
Гремячье 1-е667селоГремяченск. 1.4613348
Гремячье 2, б. А. М. Пареного, б. Алисова, б. Паренаго688деревняГремячен. 2-го.33165

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Гремяченская волость
село Гремячее

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7874Гремячьесело51°29'с.ш.39°01'в.д.M-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Гремяченское сельское поселение
20656416101с Гремячьесело
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