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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Материалы по учету и оценке имущества б. хозяйства Пареного и передаче его в арендное пользование гражданам с. Гремячье Гремяченской волости Воронежского уезда. 1924–1927 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Сергейизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведениеРевизские сказки, списки 1918 года.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
253Гремячье (Гремячее), с. каз.при р. Доне.343430172139Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
14. Гремячье Первое, Второе и Третье (Алисово), села бывшие владельческие и государственные, при реке Доне, дворов 343, жителей 2576, волостное правление (уездный город в Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Гремячье 1-е667селоГремяченск. 1.4613348
Гремячье 2, б. А. М. Пареного, б. Алисова, б. Паренаго688деревняГремячен. 2-го.33165
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Гремячее
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7874Гремячьесело51°29'с.ш.39°01'в.д.M-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656416101с Гремячьесело