Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна

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Место рождения

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.05.1894

Дата смерти

02.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1894

Отец: Голицын Василий Дмитриевич

Мать: Голицына Прасковья Михайловна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1918

Муж: Деревицкий Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Скоморовская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Деревицкий Алексей Петрович

Бракосочетание
1928

Муж: Демашкевич Михаил Иванович

Смерть
02.08.1943
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
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