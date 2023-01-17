Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1894
Дата смерти02.08.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1894
Бракосочетание
1918
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Скоморовская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Деревицкий Алексей Петрович
Бракосочетание
1928
Смерть
02.08.1943
Карпинск, Карпинск, Свердловская область