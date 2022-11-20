Демашкевич Михаил Иванович
мужской, родился 1893, Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
умер 03.01.1942, Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Супруги
Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна18.05.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Бракосочетание
1928
Смерть
03.01.1942
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область