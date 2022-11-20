Демашкевич Михаил Иванович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Демашкевич Михаил Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1893, Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

умер 03.01.1942, Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Супруги
Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна18.05.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Бракосочетание
1928

Жена: Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна

Смерть
03.01.1942
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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