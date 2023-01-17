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Голицын Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.05.1886

Дата смерти

21.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.08.1822

Жена: Голицына Анна Васильевна

г. Варна, Третье Болгарское царство
Рождение
16.05.1886

Отец: Голицын Василий Дмитриевич

Мать: Голицына Прасковья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 03.06.1913 по 1922

Жена: Шалиткова Евфимия Александровна

г. Киев, Киевская губерния, Российская Империя
Смерть
21.03.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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