Голицын Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1886
Дата смерти21.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.08.1822
Жена: Голицына Анна Васильевна
г. Варна, Третье Болгарское царство
Рождение
16.05.1886
Бракосочетание
С 03.06.1913 по 1922
г. Киев, Киевская губерния, Российская Империя
Смерть
21.03.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния