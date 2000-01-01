Голицына (Бурдукова) Анна Васильевна
Место рожденияг. Владикавказ, Терская область, Российская Империя
Дата рождения12.12.1897
Дата смерти14.04.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.08.1822
г. Варна, Третье Болгарское царство
Рождение
12.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Владикавказ, Терская область, Российская Империя
Смерть
14.04.1989
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Французская республика