Голицына (Бурдукова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Бурдукова) Анна Васильевна

Голицына (Бурдукова) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

г. Владикавказ, Терская область, Российская Империя

Дата рождения

12.12.1897

Дата смерти

14.04.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.08.1822

Муж: Голицын Дмитрий Васильевич

г. Варна, Третье Болгарское царство
Рождение
12.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Владикавказ, Терская область, Российская Империя
Смерть
14.04.1989
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close