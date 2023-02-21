Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1831

Дата смерти

06.09.1880

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1831

Отец: Ладомирский Василий Николаевич

Мать: Ладомирская Софья Фёдоровна

Бракосочетание
1850

Муж: Апраксин Александр Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1852

Дочь: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Александра Александровна

Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1852

Дочь: Щербатова Софья Александровна

Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович

г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
Рождение ребёнка
17.03.1854

Дочь: Стенбок-Фермор Мария Александровна

Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.06.1863

Сын: Апраксин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.09.1880