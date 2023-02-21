Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1831
Дата смерти06.09.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1831
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
23.04.1852
Рождение ребёнка
30.06.1852
Дочь: Щербатова Софья Александровна
Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович
г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
Рождение ребёнка
17.03.1854
Дочь: Стенбок-Фермор Мария Александровна
Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1863
Сын: Апраксин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Апраксин Александр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.09.1880