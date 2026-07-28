Щербатова (Апраксина) Софья Александровна 30.06.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербатова (Апраксина) Софья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.06.1852, г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз

умерла 1919, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Апраксин Александр Александрович10.08.1820 г.р.
Мать
Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна26.01.1831 г.р.
Супруги
Щербатов Николай Сергеевич26.10.1853 г.р.
Дети
Щербатов Эммануил Николаевич17.11.1885 г.р.
Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна09.11.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1852

Отец: Апраксин Александр Александрович

Мать: Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна

г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз

Бракосочетание
1884

Муж: Щербатов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Щербатов Эммануил Николаевич

Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва

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