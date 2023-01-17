Щербатова (Апраксина) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Апраксина) Софья Александровна

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Место рождения

г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз

Дата рождения

30.06.1852

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1852

Отец: Апраксин Александр Александрович

Мать: Апраксинa Софья Васильевна

г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
Бракосочетание
1884

Муж: Щербатов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Щербатов Эммануил Николаевич

Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Чернышева-Безобразова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
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