Щербатова (Апраксина) Софья Александровна
женский, родилась 30.06.1852, г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
умерла 1919, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАпраксин Александр Александрович10.08.1820 г.р.
МатьАпраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна26.01.1831 г.р.
Супруги
Щербатов Николай Сергеевич26.10.1853 г.р.
Дети
Щербатов Эммануил Николаевич17.11.1885 г.р.
Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна09.11.1887 г.р.
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Место
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Рождение
30.06.1852
г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Щербатов Эммануил Николаевич
Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич
Смерть
1919