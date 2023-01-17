Щербатова (Апраксина) Софья Александровна
Место рожденияг. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
Дата рождения30.06.1852
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1852
г. Берлин, королевство Пруссия, Германский Союз
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Щербатов Эммануил Николаевич
Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Чернышева-Безобразова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич
Смерть
1919