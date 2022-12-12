Щербатов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербатов Николай Сергеевич

Щербатов Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1853

Дата смерти

24.02.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1884

Жена: Щербатова Софья Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Щербатов Эммануил Николаевич

Мать ребёнка: Щербатова Софья Александровна

Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Чернышева-Безобразова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Щербатова Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.02.1929
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close