Щербатов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1853
Дата смерти24.02.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Щербатов Эммануил Николаевич
Мать ребёнка: Щербатова Софья Александровна
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Чернышева-Безобразова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Щербатова Софья Александровна
Смерть
24.02.1929