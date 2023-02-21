Щербатов Эммануил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1885
Дата смерти15.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербатова Татьяна Эммануиловна
Мать ребёнка: Щербатова София Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербатова Софья Эммануиловна
Мать ребёнка: Щербатова София Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край