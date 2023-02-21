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Щербатов Эммануил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1885

Дата смерти

15.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1885

Отец: Щербатов Николай Сергеевич

Мать: Щербатова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербатова Татьяна Эммануиловна

Мать ребёнка: Щербатова София Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербатова Софья Эммануиловна

Мать ребёнка: Щербатова София Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербатова София Владимировна

Смерть
15.01.1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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