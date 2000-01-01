Щербатова (Шаховская) София Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиМежду 1920 и 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербатова Татьяна Эммануиловна
Отец ребёнка: Щербатов Эммануил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербатова Софья Эммануиловна
Отец ребёнка: Щербатов Эммануил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1920 и 1925