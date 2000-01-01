Щербатова (Шаховская) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Шаховская) София Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Между 1920 и 1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербатова Татьяна Эммануиловна

Отец ребёнка: Щербатов Эммануил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербатова Софья Эммануиловна

Отец ребёнка: Щербатов Эммануил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербатов Эммануил Николаевич

Смерть
Между 1920 и 1925
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