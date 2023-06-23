Шаховская (Куракина) Мария Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховская (Куракина) Мария Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1865

Дата смерти

20.06.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865

Отец: Куракин Анатолий Александрович

Мать: Куракина Елизавета Михайловна

Бракосочетание
12.06.1891

Муж: Шаховской Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Щербатова София Владимировна

Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: Лыщинская-Троекурова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.11.1897

Дочь: Устинова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1899

Дочь: Плаутина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1902

Дочь: Шаховская Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1920

Муж: Скорино Игнатий Иосифович

Смерть
20.06.1931
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