Шаховская (Куракина) Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1865
Дата смерти20.06.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865
Бракосочетание
12.06.1891
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Щербатова София Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Лыщинская-Троекурова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
22.11.1897
Дочь: Устинова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Плаутина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1902
Дочь: Шаховская Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Бракосочетание
1920
Смерть
20.06.1931