Шаховская Ксения Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.01.1902
Дата смерти29.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902
Бракосочетание
С 30.04.1922 по Неизвестно
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.02.1937
Муж: Масе Жан-Мари-Шарль
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
29.09.1981
г. Амерсфорт, Утрехт, Нидерланды, Королевство Нидерландов