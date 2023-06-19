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Шаховская Ксения Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.01.1902

Дата смерти

29.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902

Отец: Шаховской Владимир Алексеевич

Мать: Шаховская Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 30.04.1922 по Неизвестно

Муж: Толстой-Милославский Михаил Павлович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.02.1937

Муж: Масе Жан-Мари-Шарль

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
29.09.1981
г. Амерсфорт, Утрехт, Нидерланды, Королевство Нидерландов