Куракина (Волконская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Волконская) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.10.1843

Дата смерти

23.10.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1865

Дочь: Шаховская Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Анатолий Александрович

Смерть
23.10.1921
г. Париж, , Иль-де-Франс, Третья Французская республика