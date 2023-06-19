Куракина (Волконская) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.10.1843
Дата смерти23.10.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1865
Дочь: Шаховская Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1921
г. Париж, , Иль-де-Франс, Третья Французская республика