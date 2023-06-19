Куракин Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Михаил Анатольевич

Куракин Михаил Анатольевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.10.1872

Дата смерти

16.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1872

Отец: Куракин Анатолий Александрович

Мать: Куракина Елизавета Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.04.1901

Жена: Куракина Татьяна Георгиевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903

Сын: Куракин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Куракина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Георгиевна

Смерть
16.03.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика