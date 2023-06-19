Куракин Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1872
Дата смерти16.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1872
Бракосочетание
29.04.1901
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903
Сын: Куракин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Куракина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Георгиевна
Смерть
16.03.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика