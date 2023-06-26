Куракина (Врангель) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Врангель) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

05.04.1879

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
29.04.1901

Муж: Куракин Михаил Анатольевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903

Сын: Куракин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Куракин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Куракина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Куракин Михаил Анатольевич

Смерть
1970

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