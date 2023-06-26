Куракина (Врангель) Татьяна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1879
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1901
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903
Сын: Куракин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Куракин Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Куракина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Куракин Михаил Анатольевич