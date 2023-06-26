Шебеко (Куракина) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1871
Дата смерти06.01.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
06.01.1858
Рождение
10.07.1871
Бракосочетание
14.06.1891
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шебеко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Шебеко Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург