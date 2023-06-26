Шебеко (Куракина) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебеко (Куракина) Анна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1871

Дата смерти

06.01.1858

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
06.01.1858
Рождение
10.07.1871

Отец: Куракин Анатолий Александрович

Мать: Куракина Елизавета Михайловна

Бракосочетание
14.06.1891

Муж: Шебеко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шебеко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Шебеко Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург