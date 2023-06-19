Шебеко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебеко Николай Николаевич

Шебеко Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.07.1863

Дата смерти

21.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.06.1891

Жена: Шебеко Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шебеко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Шебеко Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.02.1953
г. Ментона, Округ Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика