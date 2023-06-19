Шебеко Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1863
Дата смерти21.02.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1891
Жена: Шебеко Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шебеко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Шебеко Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна
Смерть
21.02.1953
г. Ментона, Округ Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика