Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1887
Дата смерти11.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1887
Бракосочетание
03.06.1911
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Чернышёв-Безобразов Захар Александрович
Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Меери Илла Александровна
Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович
Смерть
11.09.1977
коммуна Булонь-сюр-Сен, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика