Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.11.1887

Дата смерти

11.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1887

Отец: Щербатов Николай Сергеевич

Мать: Щербатова Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.06.1911

Муж: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Чернышёв-Безобразов Захар Александрович

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Меери Илла Александровна

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.09.1977
коммуна Булонь-сюр-Сен, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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