Чернышёв-Безобразов Захар Александрович 17.08.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышёв-Безобразов Захар Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.08.1912, Москва, город федерального значения Москва

умер 1995, г. Пасифик-Гроув, Калифорния, США

Мать
Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна09.11.1887 г.р.
Отец
Чернышёв-Безобразов Александр Александрович11.08.1888 г.р.
Супруги
Чернышёва-Безобразова (Воейкова) Мария Петровна10.03.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1912

Отец: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович

Мать: Чернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
14.12.1940

Жена: Чернышёва-Безобразова (Воейкова) Мария Петровна

г. Нью-Йорк, США

Смерть
1995
г. Пасифик-Гроув, Калифорния, США

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