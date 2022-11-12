Чернышёв-Безобразов Захар Александрович
мужской, родился 17.08.1912, Москва, город федерального значения Москва
умер 1995, г. Пасифик-Гроув, Калифорния, США
МатьЧернышева-Безобразова (Щербатова) Мария Николаевна09.11.1887 г.р.
ОтецЧернышёв-Безобразов Александр Александрович11.08.1888 г.р.
Супруги
Чернышёва-Безобразова (Воейкова) Мария Петровна10.03.1913 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1912
Отец: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.12.1940
г. Нью-Йорк, США
Смерть
1995
г. Пасифик-Гроув, Калифорния, США