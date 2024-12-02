Щербатов Сергей Александрович 08.06.1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Щербатов Сергей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.06.1804, Москва, город федерального значения Москва

умер 12.04.1872, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Щербатов Александр Александрович1776 г.р.
Мать
Щербатова (Одоевская) Прасковья Сергеевна16.04.1773 г.р.
Супруги
Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна1818 г.р.
Дети
Щербатов Борис Сергеевич18.02.1839 г.р.
Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна28.03.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1804

Отец: Щербатов Александр Александрович

Мать: Щербатова (Одоевская) Прасковья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.02.1839

Сын: Щербатов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Бракосочетание
Около 1840

Жена: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.06.1841

Сын: Щербатов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
01.05.1843

Дочь: Лёвшина (Щербатова) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Щербатов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Щербатов Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
18.12.1848

Сын: Щербатов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
26.10.1853

Сын: Щербатов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.10.1859

Дочь: Щербатова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
12.04.1872
Москва, город федерального значения Москва

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