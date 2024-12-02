Щербатов Сергей Александрович
мужской, родился 08.06.1804, Москва, город федерального значения Москва
умер 12.04.1872, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЩербатов Александр Александрович1776 г.р.
МатьЩербатова (Одоевская) Прасковья Сергеевна16.04.1773 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна
Сын: Щербатов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна
Дочь: Лёвшина (Щербатова) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна
Сын: Щербатов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна
Сын: Щербатов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна
Дочь: Щербатова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Щербатова (Святополк-Четвертинская) Прасковья Борисовна