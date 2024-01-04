Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.03.1840

Дата смерти

30.06.1824

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.06.1824
г. Добрна, Словения, Королевство Сербов-Хорватов-Словенцев
Рождение
28.03.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.01.1859

Муж: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.11.1859

Сын: Уваров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.07.1860

Дочь: Кожина Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
29.10.1860

Дочь: Уварова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
10.07.1862

Сын: Щербатов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
18.09.1863

Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.10.1864

Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
04.05.1866

Сын: Уваров Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.05.1869

Сын: Уваров Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич

Поречье, Можайский, Московская область
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