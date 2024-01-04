Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1840
Дата смерти30.06.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.06.1824
г. Добрна, Словения, Королевство Сербов-Хорватов-Словенцев
Рождение
28.03.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1859
Рождение ребёнка
12.11.1859
Сын: Уваров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.07.1860
Дочь: Кожина Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
29.10.1860
Дочь: Уварова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.1862
Сын: Щербатов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
18.09.1863
Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.10.1864
Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
04.05.1866
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.05.1869
Отец ребёнка: Уваров Алексей Сергеевич
Поречье, Можайский, Московская область