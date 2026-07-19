Честнейшая (Уварова) Екатерина Алексеевна 07.10.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Честнейшая (Уварова) Екатерина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.10.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 19.07.1953

Отец
Уваров Алексей Сергеевич28.02.1825 г.р.
Мать
Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна28.03.1840 г.р.
Супруги
Честнейший Фёдор Алексеевич?.08.1856 г.р.
Дети
Честнейший Иосиф Фёдорович1889 г.р.
Честнейший Пётр Фёдорович1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1864

Отец: Уваров Алексей Сергеевич

Мать: Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейший Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тислякова (Честнейшая) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Бирино, Чернігівська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулеш (Честнейшая) Аграфена Фёдоровна

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бренз (Честнейшая) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честнейший Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Честнейший Иосиф Фёдорович

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Бирино, Чернігівська область

Рождение ребёнка
1891

Сын: Честнейший Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Бирино, Чернігівська область

Рождение ребёнка
25.12.1894

Сын: Честнейший Стефан Фёдорович

Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич

Новгород-Северский, Чернігівська область

Смерть
19.07.1953

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