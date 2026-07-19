Честнейшая (Уварова) Екатерина Алексеевна
женский, родилась 07.10.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 19.07.1953
ОтецУваров Алексей Сергеевич28.02.1825 г.р.
МатьУварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна28.03.1840 г.р.
Супруги
Честнейший Фёдор Алексеевич?.08.1856 г.р.
Дети
Честнейший Иосиф Фёдорович1889 г.р.
Честнейший Пётр Фёдорович1891 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1864
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейший Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тислякова (Честнейшая) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулеш (Честнейшая) Аграфена Фёдоровна
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бренз (Честнейшая) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Честнейший Иосиф Фёдорович
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Честнейший Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1894
Сын: Честнейший Стефан Фёдорович
Отец ребёнка: Честнейший Фёдор Алексеевич
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
19.07.1953