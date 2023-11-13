Уваров Фёдор Алексеевич
мужской, родился 04.05.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 14.04.1954, Ницца
ОтецУваров Алексей Сергеевич28.02.1825 г.р.
МатьУварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна28.03.1840 г.р.
Супруги
Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна13.05.1968 г.р.
Дети
Оболенская (Уварова) Екатерина Фёдоровна15.08.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1866
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.03.1891
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1893
Дочь: Оболенская (Уварова) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна
Смерть
14.04.1954