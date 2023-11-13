Уваров Фёдор Алексеевич 04.05.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уваров Фёдор Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.05.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 14.04.1954, Ницца

Отец
Уваров Алексей Сергеевич28.02.1825 г.р.
Мать
Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна28.03.1840 г.р.
Супруги
Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна13.05.1968 г.р.
Дети
Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна1892 г.р.
Оболенская (Уварова) Екатерина Фёдоровна15.08.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1866

Отец: Уваров Алексей Сергеевич

Мать: Уварова (Щербатова) Прасковья Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
01.03.1891

Жена: Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: Оболенская (Уварова) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна

Смерть
14.04.1954

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