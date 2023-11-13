Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна
женский, родилась 1892
умерла 26.07.1966
ОтецУваров Фёдор Алексеевич04.05.1866 г.р.
МатьУварова (Гудович) Екатерина Васильевна13.05.1968 г.р.
Супруги
Мещеринов Сергей Александрович17.02.1890 г.р.
Дети
Мещеринова Ольга СергеевнаПосле 1920 г.р.
Мещеринов Александр Сергеевич23.06.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
22.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1920
Дочь: Мещеринова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Мещеринов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1927
Сын: Мещеринов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мещеринов Сергей Александрович
Смерть
26.07.1966