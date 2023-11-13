Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1892

умерла 26.07.1966

Отец
Уваров Фёдор Алексеевич04.05.1866 г.р.
Мать
Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна13.05.1968 г.р.
Супруги
Мещеринов Сергей Александрович17.02.1890 г.р.
Дети
Мещеринова Ольга СергеевнаПосле 1920 г.р.
Мещеринов Александр Сергеевич23.06.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Уваров Фёдор Алексеевич

Мать: Уварова (Гудович) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
22.01.1917

Муж: Мещеринов Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

бр Мещеринов капит. Сергей Александрович Уварова графиня Варвара Федоровна 19-128-1897 17 1917 Лазар.Преобр.полка 22.янв https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176402.htm#pp3176402

Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: Мещеринова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Мещеринов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
23.06.1927

Сын: Мещеринов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мещеринов Сергей Александрович

Смерть
26.07.1966

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