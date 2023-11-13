Мещеринов Сергей Александрович 17.02.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещеринов Сергей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.02.1890, Москва, город федерального значения Москва

умер 22.01.1978, Ницца

Супруги
Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна1892 г.р.
Дети
Мещеринова Ольга СергеевнаПосле 1920 г.р.
Мещеринов Александр Сергеевич23.06.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
22.01.1917

Жена: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

бр Мещеринов капит. Сергей Александрович Уварова графиня Варвара Федоровна 19-128-1897 17 1917 Лазар.Преобр.полка 22.янв https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176402.htm#pp3176402

Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: Мещеринова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.06.1927

Сын: Мещеринов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна

Смерть
22.01.1978

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