Мещеринов Сергей Александрович
мужской, родился 17.02.1890, Москва, город федерального значения Москва
умер 22.01.1978, Ницца
Супруги
Дети
Мещеринова Ольга СергеевнаПосле 1920 г.р.
Мещеринов Александр Сергеевич23.06.1927 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1920
Дочь: Мещеринова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.06.1927
Сын: Мещеринов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мещеринова (Уварова) Варвара Фёдоровна
Смерть
22.01.1978