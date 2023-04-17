Филипович Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филипович Варфоломей Львович
Мать ребёнка: Филипович Доротея
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипович Сильвестр Львович
Мать ребёнка: Филипович Доротея
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Филипович Богумила Львовна
Мать ребёнка: Филипович Доротея
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипович Ян Львович
Мать ребёнка: Филипович Доротея
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Филипович Жозефина Львовна
Мать ребёнка: Филипович Доротея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филипович Доротея
Смерть
Неизвестно