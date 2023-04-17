Филипович Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Филипович Варфоломей Львович

Мать ребёнка: Филипович Доротея

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипович Сильвестр Львович

Мать ребёнка: Филипович Доротея

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Филипович Богумила Львовна

Мать ребёнка: Филипович Доротея

Рождение ребёнка
1811

Сын: Филипович Ян Львович

Мать ребёнка: Филипович Доротея

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Филипович Жозефина Львовна

Мать ребёнка: Филипович Доротея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипович Стефан Львович

Мать ребёнка: Филипович Доротея

Смерть
Неизвестно
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