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Филипович Ян Львович
Филипович Ян Львович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Филипович Лев
Мать
Филипович Доротея
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Филипович Лев
Мать:
Филипович Доротея
Смерть
Неизвестно
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