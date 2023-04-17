Филипович Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипович Доротея

Филипович Доротея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Филипович Варфоломей Львович

Отец ребёнка: Филипович Лев

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипович Сильвестр Львович

Отец ребёнка: Филипович Лев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Филипович Богумила Львовна

Отец ребёнка: Филипович Лев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Филипович Ян Львович

Отец ребёнка: Филипович Лев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Филипович Жозефина Львовна

Отец ребёнка: Филипович Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипович Стефан Львович

Отец ребёнка: Филипович Лев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close