Филипович Доротея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филипович Варфоломей Львович
Отец ребёнка: Филипович Лев
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипович Сильвестр Львович
Отец ребёнка: Филипович Лев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Филипович Богумила Львовна
Отец ребёнка: Филипович Лев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипович Ян Львович
Отец ребёнка: Филипович Лев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Филипович Жозефина Львовна
Отец ребёнка: Филипович Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филипович Лев
Смерть
Неизвестно