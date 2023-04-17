Филипович Богумила Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович Богумила Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Филипович Лев

Мать: Филипович Доротея

Смерть
Неизвестно
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