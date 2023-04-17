Филипович Стефан Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипович Лев
Мать: Филипович Доротея
Рождение ребёнка
29.10.1861
Сын: Филипович Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Филипович Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1870
Дочь: Филипович Елизавета Стефановна
Мать ребёнка: Филипович Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно