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Филипович Стефан Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипович Лев

Мать: Филипович Доротея

Рождение ребёнка
29.10.1861

Сын: Филипович Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Филипович Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1870

Дочь: Филипович Елизавета Стефановна

Мать ребёнка: Филипович Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипович Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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