Филипович Жозефина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович Жозефина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Филипович Лев

Мать: Филипович Доротея

Смерть
Неизвестно
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