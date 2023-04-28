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Филипович Варфоломей Львович

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Филипович Лев

Мать: Филипович Доротея

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ботвич Екатерина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филиппович Семён Варфоломеевич

Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Филипович Давыд Варфоломеевич

Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярошевич Александра Варфоломеевна

Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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