Филипович Варфоломей Львович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Филипович Лев
Мать: Филипович Доротея
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ботвич Екатерина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филиппович Семён Варфоломеевич
Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филипович Давыд Варфоломеевич
Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярошевич Александра Варфоломеевна
Мать ребёнка: Филипович Лукия Семёновна
Смерть
Неизвестно