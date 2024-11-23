агрогородок Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новый Двор

Свислочский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Порозовская волость
289. Новый Двор, местечко бывшее государственное, при ручье Медянке, дворов 123, жителей 1144 и мещ. 107, 3 церкви православные, школа, еврейская школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Порозовская волость
Новый-ДворМестечко1400324040Вел.- Берестовица

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Свислочский район, Новодворский сельсовет
д Новый Двор794

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Свислочский район, Новодворский сельсовет
аг. Новый Двор402

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