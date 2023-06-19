Марковская (Симонова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковская (Симонова) Мария Петровна

Место рождения

Казанцево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.06.1873

Дата смерти

13.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1873

Отец: Симонов Петр Андреевич

Мать: Симонова Матрона Алексеевна

Казанцево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Образование
1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Курсы профессора П.Ф.Лесгафта "Временные курсы для приготовления руководительниц физических упражнений и игр"
Бракосочетание
1906

Муж: Марковский Ефим Поликарпович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Заболоцкая Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович

Рождение ребёнка
22.04.1909

Дочь: Аркуша Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Беляева Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Галина Ефимовна

Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович

Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Марковский Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович

Канск, город Канск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Села Ирбейское, Петрушки, Семеновское, Иланское и др. Енисейской губернии.
Сельская учительница | Села Ирбейское, Петрушки, Семеновское, Иланское и др. Енисейской губернии.
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бестужевские курсы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1957
Орел
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орел, Троицкое кладбище