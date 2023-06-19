Марковская (Симонова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения21.06.1873
Дата смерти13.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1873
Образование
1901
Курсы профессора П.Ф.Лесгафта "Временные курсы для приготовления руководительниц физических упражнений и игр"
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Заболоцкая Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович
Рождение ребёнка
22.04.1909
Дочь: Аркуша Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович
Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Беляева Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Марковский Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Марковский Ефим Поликарпович
Работа или профессия
Неизвестно
Села Ирбейское, Петрушки, Семеновское, Иланское и др. Енисейской губернии.
Сельская учительница | Села Ирбейское, Петрушки, Семеновское, Иланское и др. Енисейской губернии.
Образование
Неизвестно
Бестужевские курсы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1957
Орел
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орел, Троицкое кладбище