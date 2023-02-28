Беляева (Марковская) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Марковская) Надежда Ефимовна

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Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.07.1913

Дата смерти

24.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913

Отец: Марковский Ефим Поликарпович

Мать: Марковская Мария Петровна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.05.1937

Сын: Беляев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Филиппович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1941

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Филиппович

Смерть
24.03.1993
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва., Хованское кладб.
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