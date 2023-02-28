Беляева (Марковская) Надежда Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.07.1913
Дата смерти24.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913
Рождение ребёнка
27.05.1937
Сын: Беляев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Филиппович
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1941
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1993
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва., Хованское кладб.