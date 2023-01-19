Беляев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Анатолий Александрович

Беляев Анатолий Александрович

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

27.05.1937

Дата смерти

19.01.2023

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1937

Отец: Беляев Александр Филиппович

Мать: Беляева Надежда Ефимовна

Канск, город Канск, Красноярский край
Образование
Между 1955 и 1960
Москва, город федерального значения Москва
Московский автомеханический институт
Бракосочетание
15.08.1959

Жена: Беляева Нина Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Нина Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Нина Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.01.2023
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close