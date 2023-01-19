Беляев Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения27.05.1937
Дата смерти19.01.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1937
Образование
Между 1955 и 1960
Московский автомеханический институт
Бракосочетание
15.08.1959
Жена: Беляева Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
30.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Нина Матвеевна
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Рождение ребёнка
27.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Нина Матвеевна
Смерть
19.01.2023