Беляев Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.08.1908
Дата смерти11.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908
Образование
1923
с 1915 по 1923 | Яльчикская школа
Рождение ребёнка
27.05.1937
Сын: Беляев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Беляева Надежда Ефимовна
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1941
Дочь: Светлана Александровна
Мать ребёнка: Беляева Надежда Ефимовна
Образование
1941
Академия им. Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Надежда Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
11.12.1943
с. Верблюжка Кировоградской обл. Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
с. Верблюжка Кировоградской обл. Украина