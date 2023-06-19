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Беляев Александр Филиппович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.08.1908

Дата смерти

11.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908

Отец: Беляев Филипп Григорьевич

Мать: Беляева Дарья Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
1923
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
с 1915 по 1923 | Яльчикская школа
Рождение ребёнка
27.05.1937

Сын: Беляев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Беляева Надежда Ефимовна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1941

Дочь: Светлана Александровна

Мать ребёнка: Беляева Надежда Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1941
Москва, город федерального значения Москва
Академия им. Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Надежда Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
11.12.1943
с. Верблюжка Кировоградской обл. Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
с. Верблюжка Кировоградской обл. Украина