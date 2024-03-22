Беляева (Карсакова) Дарья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1881
Дата смерти21.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881
Отец: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Мать: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
03.01.1904
Сын: Беляев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1905
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1905
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1905
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1905
Сын: Беляев Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.1908
Сын: Беляев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1910
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
30.04.1913
Сын: Беляев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
11.11.1914
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
21.09.1921
Дочь: Беляева Муза Филипповна
Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1951
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно