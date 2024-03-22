Беляева (Карсакова) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Карсакова) Дарья Игнатьевна

Беляева (Карсакова) Дарья Игнатьевна

Место рождения

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.03.1881

Дата смерти

21.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881

Отец: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Мать: Евдокия Максимовна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.01.1904

Сын: Беляев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.03.1905

Сын: Беляев мертворожденный

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.03.1905

Сын: Беляев Никон Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.03.1905

Сын: Беляев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.03.1905

Сын: Беляев Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Беляев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Беляев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
30.04.1913

Сын: Беляев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.11.1914

Сын: Беляев Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.09.1921

Дочь: Беляева Муза Филипповна

Отец ребёнка: Беляев Филипп Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Филипп Григорьевич

Смерть
21.01.1951
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close