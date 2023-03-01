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Беляев Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1910

Дата смерти

30.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910

Отец: Беляев Филипп Григорьевич

Мать: Беляева Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Вера Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Литвинова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Вера Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель, директор средней школы, заслуженный учитель РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
30.01.1993
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