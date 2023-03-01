Беляев Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1910
Дата смерти30.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Литвинова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Вера Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, директор средней школы, заслуженный учитель РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1993