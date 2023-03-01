Беляева (Торикова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Иван Филиппович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Литвинова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в Новокузнецком педагогическом институте
Смерть
2005