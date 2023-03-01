Беляева (Торикова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Торикова) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Филиппович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Литвинова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в Новокузнецком педагогическом институте
Смерть
2005
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