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Беляев Виктор Филиппович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

11.11.1914

Дата смерти

19.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1914

Отец: Беляев Филипп Григорьевич

Мать: Беляева Дарья Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.12.1935

Жена: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
21.11.1936

Дочь: Фаина Викторовна

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
06.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1940

Дочь: Нестерова Алевтина Викторовна

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.05.1946

Сын: Беляев Николай Викторович

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
17.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
31.03.1951

Сын: Беляев Александр Викторович

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
19.09.1953

Сын: Беляев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна

Смерть
19.02.1963
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