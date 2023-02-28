Беляев Виктор Филиппович
Место рождения
Дата рождения11.11.1914
Дата смерти19.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1914
Бракосочетание
02.12.1935
Рождение ребёнка
21.11.1936
Дочь: Фаина Викторовна
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
06.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
05.02.1940
Дочь: Нестерова Алевтина Викторовна
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
22.05.1946
Сын: Беляев Николай Викторович
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
17.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
31.03.1951
Сын: Беляев Александр Викторович
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
19.09.1953
Сын: Беляев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Герасимовна
Смерть
19.02.1963