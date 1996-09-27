Беляева (Малинина) Анастасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Малинина) Анастасия Герасимовна

Место рождения

Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

27.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Малинин Герасим Тимофеевич

Мать: Малинин Александра

Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.12.1935

Муж: Беляев Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
21.11.1936

Дочь: Фаина Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
06.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1940

Дочь: Нестерова Алевтина Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.05.1946

Сын: Беляев Николай Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
17.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
31.03.1951

Сын: Беляев Александр Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
19.09.1953

Сын: Беляев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович

Смерть
27.09.1996
Похороны
Неизвестно
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Сатка, Малая Запань
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