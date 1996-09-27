Беляева (Малинина) Анастасия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти27.09.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Отец: Малинин Герасим Тимофеевич
Мать: Малинин Александра
Бракосочетание
02.12.1935
Рождение ребёнка
21.11.1936
Дочь: Фаина Викторовна
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
06.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
05.02.1940
Дочь: Нестерова Алевтина Викторовна
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
22.05.1946
Сын: Беляев Николай Викторович
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
17.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
31.03.1951
Сын: Беляев Александр Викторович
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
19.09.1953
Сын: Беляев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Беляев Виктор Филиппович
Смерть
27.09.1996
Похороны
Неизвестно
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Сатка, Малая Запань