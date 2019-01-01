село Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большая Дергуновка

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1736Вязовка (Дергуновка), с. каз.при рч. Вязовке.1156935018901901Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Дергуновская волость
873. Дергуновка (Вязовка), село бывшее государственное, дворов 608, жителей 4327, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, 2 лавки, 2 ярма Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Дергуновская волость
село Дергуновка18642274728502869307759466

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Дергуновская волость
С. Дергуновка. Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.4209Р. Вязовка8012085629583129

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
56286Большая Дергуновкасело52°29'с.ш.50°19'в.д.N-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Сельское поселение Большая Дергуновка
36608412101с Большая Дергуновкасело

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