Нестерова (Беляева) Алевтина Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1940
Дата смерти21.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1940
Рождение ребёнка
01.07.1961
Рождение ребёнка
26.12.1969
Рождение ребёнка
09.08.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.2018
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск Шершневское кладбище