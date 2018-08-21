Нестерова (Беляева) Алевтина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Беляева) Алевтина Викторовна

Место рождения

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.02.1940

Дата смерти

21.08.2018

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1940

Отец: Беляев Виктор Филиппович

Мать: Беляева Анастасия Герасимовна

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Виктор Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Виктор Иванович

Смерть
21.08.2018
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинск Шершневское кладбище
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