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Беляев Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1953

Дата смерти

15.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953

Отец: Беляев Виктор Филиппович

Мать: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
16.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.03.2021
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