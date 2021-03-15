Беляев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1953
Дата смерти15.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953
Рождение ребёнка
16.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.2021