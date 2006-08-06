Беляев Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Николай Викторович

Беляев Николай Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1946

Дата смерти

06.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1946

Отец: Беляев Виктор Филиппович

Мать: Беляева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
17.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close