Карсаков Игнатий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Прокопий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1873
Жена: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
21.08.1874
Дочь: Пераскева
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Пераскева
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
07.03.1881
Дочь: Беляева Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно