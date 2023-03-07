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Карсаков Игнатий Прокопьевич

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Место рождения

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Прокопий Яковлевич

Мать: не указана

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
28.05.1873

Жена: Евдокия Максимовна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.08.1874

Дочь: Пераскева

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Пераскева

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.03.1881

Дочь: Беляева Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Карсаков ? Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карсаков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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